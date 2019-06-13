РИАМО – 13 июн. Элитную иномарку стоимостью около 7,3 миллиона рублей угнали с территории платной парковки на Беговой улице на северо-западе столицы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 12 июня в полицию обратился консультант (частная юридическая практика) и заявил о краже автомобиля по адресу: улица Беговая, дом 22.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 3 июня до 12 июня с платной парковки по указанному адресу неизвестный похитил принадлежащую гражданину автомобиль Lexus LX570», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 7,3 миллиона рублей.

По данному факту проводится проверка.