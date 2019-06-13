РИАМО - 13 июн. Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, который простимулирует промышленные предприятия на снижение выбросов, сообщает РИА Новости.

Чубайс отметил, что согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, Россия должна ввести систему государственного учета объемов выбросов. В ЕС в настоящее время действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали установленные нормы, облагаются дополнительным налогом.

«И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — сказал Чубайс.

В связи с этим Чубайс предложил сначала разобраться с правилами измерения выбросов, а затем обдумать вопрос введения углеродного налога.

«Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер», — подчеркнул глава «Роснано».

При этом Чубайс считает, что на первом этапе ставки нового налога должны быть минимальными.