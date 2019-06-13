РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Стилизованную фигуру футболиста установили в одном из дворов Подольска к годовщине чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

«В прошлом году вся страна радовалась победам сборной России на чемпионате мира по футболу, который проходил в нашей стране в 2018 году. Жители нашего дома (дома №11 по улице Генерала Смирнова, - ред.) все вместе и дружно смотрели матчи на большом экране во дворе. В память о ярких победах нашей сборной и к годовщине тех радостных событий жители вчера, 12 июня, установили стилизованную композицию», – сказал Макаров.

Активисты установили в своем дворе фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей сборной России.

Также в 2017 году во дворе дома №11 по улице Генерала Смирнова инициативная группа жителей установила стилизованную скульптуру мяча «Красава» в честь открытия Кубка конфедерации FIFA в России.