РИАМО – 13 июн. В России банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств, кредитные организации начали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета денежные средства, а также каким образом они заработали на открытие вклада, передает в четверг газета «Известия».

Накануне об этом изданию рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

«За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу», – говорится в сообщении.

Кроме того, клиенты Сбербанка и МКБ столкнулись с тем, что кредитные организации требуют от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета.

«Один из них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее», – добавляется в материале.

Также банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент выразил опасение по поводу того, что его вклад может быть заблокирован.

«Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом – Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель», – разъясняется в статье.

Пользователь не стал оставлять жалобу в специальных органах, так как на счету еще оставалась небольшая сумма.

«Обычно по «антиотмывочному» закону банки блокируют счета за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли. И уж тем более не пытались заблокировать счет спустя неделю после снятия с него денег». – подчеркивается в сообщении.

В Сбербанке газете пояснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за разъяснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством.

«Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе №115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тысяч рублей», – подчеркивается в материале.

Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Так, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.