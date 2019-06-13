РИАМО - 13 июн. В Москве проживает свыше 670 человек, которым исполнилось больше 100 лет, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Чуть более года назад в столице запустили программу «Московское долголетие», она помогает жителям старшего возраста были активными до глубокой старости.

«Сейчас средняя продолжительность жизни в городе составляет 78 лет, а должна подняться до 80. По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина сейчас вместе с департаментом здравоохранения над этим работаем. По инициативе медиков в 49 поликлиниках организованы занятия лечебной гимнастикой, которые так и называются «Тренировки долголетия», – заявил Петросян в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что на занятия в рамках «Московского долголетия» принимают и работающих и неработающих пенсионеров и предпенсионеров. Этим летом в 33 столичных парках пожилые москвичи могут заняться скандинавской ходьбой, рисованием, изучением английского языка и другими занятиями.

«Это уже второе лето, как программа «Московское долголетие» шагнула в парки и на улицы столицы. Только за прошлый год ее участники установили восемь рекордов, которые занесены в Книгу рекордов России. Например, 871 пожилых москвичей в День российского флага создали самый большой в мире живой флаг РФ. 1050 горожан вышли на сеанс гимнастики цигун, 1597 – приняли участие в массовой зарядке с гимнастическими палками, 2230 москвичей одновременно вышли на скандинавскую ходьбу», – напомнил Петросян.

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