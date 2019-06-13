РИАМО - 13 июн. В предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, в некоторых местах пройдут грозы, при этом температура воздуха снова окажется на несколько градусов выше нормы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сейчас по Балтике проходит циклон, нас немного цепляют атмосферные фронты. С юга идет очень теплый воздух, а с северо-запада идет более прохладный воздух. Москва стоит на стыке. Поэтому ожидаются небольшие дожди и локальные грозы. Завтра может пройти дождь, в субботу ожидаются ливневые дожди с грозой. В воскресенье и понедельник, вторник тоже небольшие дожди», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в четверг в Московском регионе ожидается около 20 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 6-11 градусов. В пятницу потеплеет до плюс 23-27 градусов. В субботу воздух может прогреться до плюс 28 градусов. В воскресенье температура немного опустится и зафиксируется на отметке плюс 21-26 градусов.

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