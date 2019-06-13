РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из строений на Большой Серпуховской улице в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 5:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская.

«Пожарные ликвидировали возгорание в 7:57. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие шесть единиц техники и 24 человека.