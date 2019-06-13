РИАМО – 13 июн. Неизвестные, угрожая пистолетами водителю одной из фирм в 1-м Саратовском проезде столицы, похитили у него мобильник, наручные часы, ущерб превысил 18 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах Москвы.

Ранее в полицию обратился молодой человек, который работает водителем ООО. Он сообщил о нападении, совершенном на него неизвестными по адресу: 1-й Саратовский проезд, дом 8.

«К нему (водителю – ред.) подошли двое неизвестных, угрожая ему предметами, похожими на пистолеты, открыто похитили телефон сотовой связи и наручные часы, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил около 18,5 тысяч рублей.

В свою очередь представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве сообщил, что позднее полицейские задержали подозреваемых в совершении данного преступления по адресу: Волгоградский проспект, дом 53.

«Задержаны: гражданин 1997 года рождения, студент 2 курса и гражданин 2003 года рождения, ученик 10 класса ГБОУ СОШ, которые изобличены в совершении указанного преступления», – уточнил он.

Возбуждено уголовное дело.

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