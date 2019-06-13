РИАМО – 13 июн. Пожар вспыхнул в бытовках, расположенных на Кутузовском проспекте в столице, огонь охватил площадь около 20 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 09:31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Кутузовский, дом 32, корпус 1, где происходило загорание двух бытовок на площади 20 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 09:44 пожар был локализован, а в 09:51 – ликвидирован», – отмечается в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.