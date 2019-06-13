РИАМО - 13 июн. Почти 4,5 миллиона жителей Москвы имеют те или иные льготы, из них почти 4 миллиона человек – льготы на услуги ЖКХ и капремонт жилья, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«Эти льготы (на услуги ЖКХ и капремонт жилья – ред.) освобождают их (граждан – ред.) от оплаты целиком либо наполовину. Специально на эти цели в 2019 году в бюджете Москвы заложено более 47 миллиардов рублей. Еще 1 миллион горожан получают помощь в виде субсидий - специальных выплат, которые компенсируют затраты на коммуналку, если они слишком тяжелы для семьи. Для получения их не обязательно быть льготником, право на субсидию имеют все москвичи, у которых на оплату ЖКХ уходит более 10% доходов всей семьи», - сказал Петросян в интервью «Российской газете».

Он добавил, что 3,9 миллиона москвичей бесплатно пользуются всеми видами общественного транспорта, 2,083 миллиона жителей получают городские надбавки к пенсиям, свыше 900 тысяч имеют льготы на абонентскую плату за телефон.

По словам Петросяна, город закупил для ветеранов почти 243 тысячи санаторно-курортных путевок, 128 тысяч москвичей с начала года уже воспользовались ими, отдохнув в здравницах Подмосковья, средней полосы России, Черноморского побережья, в том числе Крыма и Минеральных Вод.

Петросян также сообщил, что уровень бедности в столице составляет 7,2% - именно такая доля населения проживает на доходы ниже прожиточного минимума, который составляет в среднем 16 463 рубля на душу.