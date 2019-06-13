РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Бутырский районный суд Москвы обязал администрацию Королева рассмотреть вопрос о признании проблемным долгострой на Тарасовской улице, 2, сообщила «РИАМО в Королеве» дольщик Наталья Мироненкова.

Дом на Тарасовской, 2 стоит недостроенным уже больше 10 лет. Его начали возводить в 2008 году. В 2012 году за дом взялась компания «Партнер-Капитал», параллельно запустив строительство двух других домов на так называемых компенсационных участках. Снова возникли сложности, новый застройщик не выполняет своих обязательств.

«Бутырский районный суд Москвы признал бездействие администрации Королева в признании проблемным долгостроя на Тарасовской, дом 2. Также суд обязал администрацию рассмотреть вопрос о признании проблемным этого дома. Дольщики собираются также привлечь прокуратуру города и области для надзора за выполнением решения суда», – сказала Мироненкова.