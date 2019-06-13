РИАМО – 13 июн. Йогуртовое и творожное мороженое со вкусом фиников, сыра, лаванды и жасмина могут отведать жители столицы этим летом, передает в четверг «Российская газета».

«Сейчас в столице более 1150 точек по продаже мороженого. Причем это не только киоски, но и более 250 тележек, которые традиционно торгуют летом на улицах и в парках», – заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в тележках всегда есть всеми любимое эскимо, лакомка и стаканчики.

«Хитом продаж в столице уже стали черное мороженое в рожке и гранулированное в стаканчике. Последнее производят необычным способом - при температуре минус 190 градусов с добавлением жидкого азота. Но почти все, кто его пробует, особенно со вкусом сахарной ваты, жвачки и арбуза, с удовольствием покупают новую порцию», – дополняется в статье.

Так, цена за 100 граммов шариков составляет 200 рублей, но и этого хватит насладиться «до отвала».

«Гвоздь сезона – радужный пломбир, который удивляет цветом и ярким вкусом», – подчеркнул генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

Он уточнил, что необычное мороженое найдется в кафе, торговых центрах и в городских парках.

«В Сокольниках, например, можно найти мороженое в булочке из сдобного теста с ароматной обсыпкой из корицы и орехов. А для тех, кто боится поправиться в ТЦ продают низкокалорийное мороженое. Сахара в нем нет, зато есть все, что ценят любители фитнеса – протеин, аминокислоты BCAA и L-карнитин», – перечисляется в материале.

Полно экзотики и на городских фестивалях.

«Так, на завершившейся «Рыбной неделе» москвичам предлагали жареное мороженое с креветками и сливочным сыром. Подобными экспериментами славится сад «Эрмитаж», где можно найти и холодный десерт со вкусом бекона, горчицы, чая, авокадо, сосновых шишек, а также грибное и мороженое с икрой», – разъясняется в материале.

Также в мегаполисе можно купить мороженое с пометкой «18 плюс». В составе этого лакомства есть ром или ликер.

Жители столицы известные сладкоежки – в обычные летние дни они съедают более 200 тонн мороженого, но с приходом аномальной жары ежедневные продажи холодного угощения возросли до 800 тонн.

«Хорошо в жару идет фруктовый щербет или лед. А вот пломбир, напротив, теряет позиции. Его продажи упали на 5%», – заключается в статье.

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