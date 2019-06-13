РИАМО - 13 июн. Минздрав России поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах, вход в которые несовершеннолетним будет запрещен, пишет в четверг газета «Известия».

«Минздрав подготовил проект официального отзыва правительства на депутатский законопроект, в котором предлагаются дополнительные ограничения для торговли алкоголем и табачными изделиями. Документ был внесен в Госдуму в январе. По нему спиртное и сигареты запретят продавать в обычных магазинах. Реализация этих товаров будет допустима только в специализированной рознице, куда закроют вход несовершеннолетним», - говорится в статье.

Предложенная мера направлена на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и сигарет.

«По мнению экспертов, приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление данных продуктов», — сказал источник в Минздраве.

Один из авторов законопроекта, депутат ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что ключевая цель документа — снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции.

«По нашим данным, около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления», — отметил депутат.

Федеральная антимонопольная служба не поддержала законопроект, сообщила замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева. По ее словам, эти меры не окажут существенного влияния на потребление продукции, однако новшества могут создать дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка. К тому же есть опасность, что сократится общее количество магазинов либо часть переориентируется исключительно на продажу алкогольной и табачной продукции, перестав торговать другими товарами.

Схожей позиции придерживается и Минэкономразвития, следует из сопроводительной документации к проекту Минздрава. По мнению ведомства, есть риск, что из-за новых мер снизится количество магазинов, торгующих социально значимыми продуктами, например, хлебом и молоком. А мелкие населенные пункты могут остаться и без специализированной алкогольно-табачной розницы.

По информации газеты, сейчас алкоголем торгуют 250 тысяч точек, если депутатская инициатива будет одобрена, это приведет к их массовому закрытию.