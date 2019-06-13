РИАМО – 13 июн. Москвичка Лилия Новикова, известная как киберспортсменка Лия, погибла в собственной квартире в результате несчастного случая в ночь на 12 июня, сообщает «Московский комсомолец».

«Лилия Новикова погибла в собственной ванной. Первыми тревогу забили родители девушки. Они находились за городом, а Лилия должна была быть дома, в квартире на Кутузовском проспекте. После того, как родные несколько часов не могли до нее дозвониться, они призвали на помощь соседку», – отмечается в сообщении.

Соседка обнаружила девушку в ванне без сознания. Лилия была раздета, но следов насильственных действий на ее теле не обнаружили. По предварительной версии, Новикова поскользнулась. 26-летняя киберспортсменка погибла за четыре дня до своего дня рождения.

«Молодая москвичка была настоящей звездой карточных и компьютерных игр международного уровня. Добиться крупных выигрышей и побед в онлайн-стратегиях ей помогал незаурядный интеллект и глубокие математические знания», – добавляет издание.

Несколько лет назад Новикова закончила МГТУ имени Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты». С юности она увлеклась киберспортом и вошла в состав одной из профессиональных команд. Девушка также каталась на велосипеде и сноуборде, занималась баскетболом, греблей и боксом. Кроме того, она вела несколько блогов в соцсетях и популярный видеоканал, на котором выкладывала мастер-классы по игре в покер.