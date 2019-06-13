РИАМО – 13 июн. Госавтоинспекция России корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения, так, впервые в отечественной практике инспекторы будут использовать прибор, который анализирует наличие наркотических веществ в слюне человека, передает в четверг газета «Коммерсант».

Появится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.

«Таким образом, к привычным основаниям дунуть в алкометр – запах алкоголя, нетвердая походка, несвязная речь и неадекватное поведение – прибавится еще одно. При этом впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека (впоследствии, впрочем, у него все равно возьмут мочу на анализ)», – отмечается в сообщении.

В ГИБДД полагают, что это «будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций». Эксперты опасаются коррупционных рисков.

«ГИБДД России подготовила проект новой редакции постановления правительства №475 с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения. Сегодня, напомним, существует пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также «поведение, не соответствующее обстановке», – перечисляется в материале.

Для россиян предлагают ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

«Инспектор сначала предложит водителю дунуть в прибор (через одноразовый мундштук): сделать это можно будет через окно, не выходя из машины. Скорее всего, это будет прибор с индикацией (лампочкой). Тест занимает одну–две минуты. Освидетельствованием это не считается: понятых, видеосъемки, составления документов не требуется, отказаться от процедуры также можно без правовых последствий. Если прибор алкоголя не обнаружил (других признаков опьянения также нет), водителя просто отпускают», – уточняется в сообщении.

Однако в случае если индикация паров алкоголя срабатывает, инспектор предлагает водителю пройти уже полноценное освидетельствование: с понятыми (или видеосъемкой), проверкой с помощью алкометра, который измеряет этанол в выдохе (допустимая норма не более 0,16 миллиграмма на литр), распечаткой результата. Кроме того, при необходимости автолюбитель направляется на медицинское освидетельствование, отказ от которого чреват штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав. При проверке на наркотики водителю будет предложено сдать слюну на экспресс-тест.

«Скорее всего, речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотических веществ (опиатов, героина, кокаина, марихуаны и так далее). Это также станет лишь основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с забором анализа мочи», – дополняется в статье.

Применение указанных средств позволит сократить субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей.

«Это будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования», – подчеркивается в пояснительной записке к документу.

В Госавтоинспекции надеются, что новые приборы позволят проверить большее число водителей, причем не только в ходе спецрейдов, но и во время надзора за дорожным движением.

«Обновить правила освидетельствования ГИБДД предлагала еще в 2015 году. Документ спровоцировал мощный общественный резонанс, Госавтоинспекции пришлось выпускать отдельное разъяснение, но документ так и не приняли. Тогда МВД предлагала закупить 24 тысячи экспресс-тестов на алкоголь по 7 тысяч рублей каждый. На этот раз планируется закупка 9,3 миллиона тестов на алкоголь и 4 миллиона экспресс-тестов на наркотики», – отмечается в сообщении.

Эти планы изложены в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги».

«Сколько потребуется средств, пока неясно. Однако первая партия должна быть куплена до конца 2019 года», – заключается в материале.