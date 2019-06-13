РИАМО - 13 июн. Игрок футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев принес извинения за свои слова в адрес сотрудников аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Россия», сообщается на сайте перевозчика.

По данным СМИ, Лунев, будучи в нетрезвом виде, устроил скандал с представителями авиакомпании в аэропорту «Внуково».

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», - сказал Лунев.

Клуб «Зенит» и авиакомпания «Россия» осудили поведение Лунева. Со своей стороны «Россия» внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта.

«Безопасность полетов – безусловный приоритет авиакомпании «Россия». Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания «Россия» отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта «Внуково», обслуживающей рейсы компании и правоохранительных органов», - добавляется на сайте.

Ранее сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщил, что 12 июня в аэропорту «Внуково» представитель одной из российских авиакомпаний заявил о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол о мелком хулиганстве.