РИАМО – 13 июн. Неизвестный ранил ножом посетителя одного из кафе на юге столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию 11 июня поступила информация о ножевом ранении по адресу: улица Большая Тульская, дом 13.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в ТЦ «Ереван Плаза» по указанному адресу, в кафе «Чистая линия», обнаружен мужчина, 1990 года рождения, неработающий, который нарядом скорой помощи с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки, госпитализирован в медучреждение», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что неизвестный неустановленным предметом причинил мужчине данные ранения и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело, резюмировал представитель пресс-службы.