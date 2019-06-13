РИАМО – 13 июн. Похолодание до плюс 1 градуса ожидается в Московском регионе в ночь с четверга на пятницу, в выходные в мегаполисе пройдут дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в столице заметно посвежело – к утру температура понизилась до плюс 10-12 градусов, днем, несмотря на яркое солнце, ожидается всего плюс 20-22 градуса. Таким образом температура вернется в рамки нормы.

«Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу – в Москве около 10 градусов, по области - 5-10 градусов, местами до плюс 1 градуса. Но в дневное время вновь начнет усиливаться жара и столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - до плюс 23-28 градусов», – говорится в сообщении.

В выходные вновь активизируются фронтальные разделы и жители Московского региона дождутся долгожданных дождей.

«При этом будет по-летнему тепло: по ночам плюс 11-16 градусов, в дневное время – 22-27 градусов», – заключается на сайте.

Когда в Московский регионпридет потепление>>