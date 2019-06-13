РИАМО – 13 июн. В работе автоматов по продаже билетов в Московском метрополитене наблюдаются кратковременные сбои, пассажирам настоятельно рекомендовали приобретать билеты и пополнять проездные в кассах, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои», – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что сотрудники метро делают все для скорейшего восстановления работы АПБ.
«Приносим извинения за временные неудобства», – заключается в сообщении.
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