РИАМО – 13 июн. В работе автоматов по продаже билетов в Московском метрополитене наблюдаются кратковременные сбои, пассажирам настоятельно рекомендовали приобретать билеты и пополнять проездные в кассах, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что сотрудники метро делают все для скорейшего восстановления работы АПБ.

«Приносим извинения за временные неудобства», – заключается в сообщении.