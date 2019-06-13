РИАМО – 13 июн. Ввод в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости, построенных в рамках предпоследнего этапа I очереди ЖК «Зиларт», позволит создать в Даниловском районе столицы еще около 1 тысячи новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Речь идет о коммерческих пространствах, расположенных в домах №№ 1,2,7, которые инвестор готовит к сдаче в 2019 году. Общая площадь этих торгово-офисных помещений составит почти 10 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что совокупно с ранее введенными объектами стрит-ритейла площадь вырастет до 20 тысяч квадратных метров.

«Всего рамками проекта предусмотрено строительство 220 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Это позволит открыть рабочие места для 20 тысяч человек», – уточняется в сообщении.

В 2018 году на территории реконструируемой промзоны ЗИЛ ввели в эксплуатацию первые четыре дома в составе ЖК «Зиларт», что составило 40% от реализации I очереди строительства.

Пятова подчеркнула, что планируемая сдача еще трех домов позволит говорить о готовности I очереди на 70%.