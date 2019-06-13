РИАМО – 13 июн. Безработного мужчину сильно избили на севере столицы, у пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ссадины и гематомы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» поступила телефонограмма о том, что с адреса: улица Петрозаводская, дом 9, корпус 3, к ним доставлен и госпитализирован мужчина 1987 года рождения, неработающий, с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ссадины и ушибы головы.

«Позднее полицейские задержали безработного гражданина 1988 года рождения, который руками и ногами умышленно нанес удары по голове и телу мужчины, причинив ему указанные повреждения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.