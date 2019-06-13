РИАМО – 13 июн. Жителям столицы советуют при покупке клубники выбирать только сухие ягоды, так, влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче продукта, сообщает РИА Новости.

«Клубнику стоит покупать все-таки не раньше середины июня. При выборе ягоды важно обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности. Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится», – отметила начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.

По ее словам, примерно в середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета – облепиха.

«В ягодах содержатся такие полезные для нашего организма вещества, как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, органические кислоты. Но чтобы ягоды были по-настоящему полезными, выбирать их нужно уметь», – подчеркнула Чердакова.