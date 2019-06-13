РИАМО –13 июн. Центр госуслуг «Мои документы» в Коммунарке планируется открыть в декабре 2019 года, учреждение расположится в двухэтажном здании по адресу: улица Александры Монаховой, дом 23, где сейчас идет капитальный ремонт, в ходе которого будет создано 40 окон приема, а также комфортные зоны обслуживания и ожидания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Открытие этого центра госуслуг позволит жителям поселения Сосенского Новомосковского административного округа оформлять нужные документы и получать необходимые справки, не выезжая за пределы своего поселка», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в здании общей площадью 900 квадратных метров приведут в порядок внутренние инженерные системы, заменят оконные блоки, отремонтируют входные группы и приспособят их для маломобильных граждан.

Ежедневно в офисы «Мои документы» обращаются свыше 70 тысяч горожан: они получают государственные услуги, посещают курсы компьютерной грамотности, слушают лекции и участвуют в мастер-классах.

Кроме того, во всех центрах посетители могут сделать копию или распечатать документ, сфотографироваться, оплатить пошлину, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, комнатой матери и ребенка, вендинговыми аппаратами. Среднее время ожидания в очереди составляет три минуты. Тем, кому приходится ждать больше 15 минут, предлагают чашку кофе.

Центры работают каждый день с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.