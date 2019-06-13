РИАМО – 13 июн. Полицейские в Одинцовском городском округе задержали подозреваемых в краже автозапчастей на сумму более миллиона рублей, ими оказались 32-летний житель Смоленской области и двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 24 и 31 года, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, подъехав на автомобиле к территории фирмы, занимающейся продажей транспортных средств, перелезли через забор и похитили с 7 грузовых автомобилей блоки управления коробкой передач. Общий материальный ущерб составил более миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителей в автомобиле в городе Голицыно.

«Подозреваемые пояснили, что похищенное имущество продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды», – уточнила Петрова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Одинцовским городским судом двоим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – подписки о невыезде», – резюмируется в материале.