РИАМО - 13 июн. На территории Наро-Фоминского городского округа прошли испытания комплексной системы борьбы с борщевиком при помощи дронов, они признаны успешными, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«После обработки территория находилась в режиме постоянного мониторинга для оценки эффективности примененных средств. По итогам, спустя две недели, эксперты сошлись во мнении, что испытания прошли успешно. Были подобраны гербициды, которые показали максимальную эффективность даже при единичной обработке», - сказал Разин.

По его словам, комплексная система уничтожения борщевика Сосновского включает в себя использование спутниковой информации, съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов и обработку зараженных территорий при помощи роботизированных дронов с технологией ультрамалообъемного опрыскивания.

«При обработке использовались препараты направленного действия, которые дают возможность сберегать большую часть растительности, избирательно уничтожая злостные сорняки, и снизить экологическую нагрузку. На отдельных участках удалось истребить борщевик практически полностью», - пояснил Разин.

Он уточнил, что новая технология позволяет выявлять в режиме реального времени территории, зараженные борщевиком, определять плотность сорняка, в автоматическом режиме передавать информацию и прокладывать маршруты обработки эффективными гербицидами.

«Обработка борщевика гербицидами эффективна в период активного роста сорняка в мае-июне, а затем в начале осени. При необходимости дроны-опрыскиватели могут провести повторную обработку оставшихся экземпляров сорняка», - добавил Разин.

Карты обработки с данными о плотности роста борщевика Сосновского составляются на основе спутниковой информации и съемок с беспилотных систем для точного расчета количества необходимых агрохимикатов и интенсивности обработки. Эти данные автоматически передаются в систему управления дронами-опрыскивателями.

Разин отметил, что применяемый набор технологий позволяет обеспечить экономию 20-30% средств агрохимии, борьбу с сорняком на труднодоступных участках, определить зоны для дополнительной обработки, а также создать почвенный экран, который не дает возможности прорастать сорнякам.

«После подведения итогов испытания в Наро-Фоминском округе будет проведена обработка участков, зараженных борщевиком общей площадью 50 гектаров. Массовое применение технологии планируется начать в Подмосковье в 2020 году», - заключил министр.

Испытания системы борьбы с борщевиком проводили специалисты компании 2050.digital, Всероссийского института защиты растений, холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и крупнейшего российского производителя средств защиты растений компании «Август».

Около 12 тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика>>