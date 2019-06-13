РИАМО – 13 июн. В Москве завершено разбирательство с гражданами, которые были задержаны в центре города на несогласованной акции, в настоящее время в отделах полиции продолжают оставаться четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В настоящее время в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию.

«Все остальные доставленные отпущены», – подчеркивается в материале.

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в столице 12 июня, более 200 человек было задержано.

Столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции в поддержку Голунова на 16 июня. Однако в нарушение закона около 1,2 тысячи человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии в День России.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о наркотиках. Он утверждал, что наркотики, которые у него нашли при обыске, ему подкинули. В итоге Голунова отправили под домашний арест.

Одиннадцатого июня глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что в отношении Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.

Полицейские, задержавшие журналиста Голунова, отстранены от работы.