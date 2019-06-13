РИАМО - 13 июн. Взять напрокат необычный спортинвентарь можно в парках столичного департамента культуры этим летом, к примеру, в парках Олимпийской деревни, 50-летия Октября и «Фили» посетителям предлагают арендовать гибрид тренажера степпера и велосипеда, кроме того, в этих зонах отдыха можно арендовать трициклы — электрические самокаты на трех колеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем горожан провести жаркие летние дни в наших парках. А для того, чтобы прогулка стала увлекательной, лучше использовать необычные средства передвижения. Например, по аллеям Измайловского парка можно неспешно передвигаться на фантастаре. Это лавочка с большими колесами по бокам. Она похожа на гиросферу, которая запомнилась многим поклонникам фильма «Мир юрского периода». Лавочка работает на электротяге, а управляют ей с помощью джойстика», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Любители более быстрой езды смогут арендовать дрифт-карт в Лианозовском парке. Кататься на нем разрешено по всей зоне отдыха. А в пунктах проката еще восьми парков есть тандем-велосипеды, на которых можно ездить вдвоем. Велосипедисты сидят друг за другом и крутят педали одновременно. Взять тандем-велосипеды напрокат предлагают в Перовском парке, парках «Садовники», «Кузьминки» и других.

В парке музея-заповедника «Царицыно», парке Победы на Поклонной горе, Перовском парке, парке «Терлецкая дубрава» для детей можно арендовать беговелы (велосипед без педалей) и понициклы (небольшие механические лошадки). Понициклы сдаются напрокат также в сквере по Олонецкому проезду и в Измайловском парке.

В большинстве московских парков есть возможность покататься и на велосипедах, роликах, самокатах и веломобилях. А небольшие электромобили для детей доступны в 12 зонах отдыха.

Летний сезон в столичных парках начался 1 мая. В зеленых зонах создана инфраструктура для активного отдыха: есть площадки для воркаута, корты, футбольные поля, дорожки для бега и велопрогулок. Кроме того, парки Москвы приглашают на бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых.