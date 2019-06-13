РИАМО - 13 июн. В честь юбилея ВДНХ этим летом организуют более 20 бесплатных танцевальных мастер-классов, потанцевать на свежем воздухе и найти новых друзей можно будет на открытой веранде павильона «Дом культуры», чтобы попасть на занятия, предварительная регистрация не нужна, принять участие в одном мастер-классе одновременно смогут более 100 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Павильон «Дом культуры» сегодня остается главным досуговым центром ВДНХ. Сейчас здесь работает детская школа ландшафтного дизайна «Сады и дети», а для взрослых проходят занятия по йоге. Мы рады пригласить горожан в юбилейный год выставки на бесплатные двухчасовые занятия по танцам, которые будут проходить каждые выходные до конца лета», - сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Танцевальный сезон на ВДНХ откроется уже в эту субботу, 15 июня, в 18:00. С 18:00 до 18:30 перед гостями с праздничной танцевальной программой выступят профессионалы. Среди них чемпионы России 2019 года Илья Гавриков и Елизавета Семашко, а также неоднократные лауреаты чемпионатов России, Испании и Австрии Герман Афонов и Анастасия Качурина.

С 18:30 до 20:00 вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма, который будет учить танцевать горожан до конца лета, проведет первый мастер-класс по бразильской самбе. А с 20:00 до 21:00 на веранде «Дома культуры» пройдет танцевальная вечеринка, принять участие в которой приглашают всех желающих.

Второй танцевальный урок состоится 16 июня. В дальнейшем мастер-классы будут проходить регулярно каждую субботу и воскресенье с 19:00 до 21:00.

Посетить бесплатные танцевальные уроки этим летом могут также гости «Зарядья» и «Сокольников». Здесь посетители разучивают акробатические элементы популярных во всем мире буги-вуги и рок-н-ролла под руководством профессиональных танцоров. Бесплатные двухчасовые занятия по спортивным танцам проходят дважды в неделю до 31 августа.