РИАМО - 13 июн. На территории, прилегающей к станции МЦД-1 «Сетунь», начались работы по благоустройству, протяженность зоны, которую приведут в порядок, — 3,3 километра, ее общая площадь — 11 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности этой станции МЦД-1 выполнят обустройство тротуаров с асфальтобетонным и плиточным покрытием общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Покрытие проезжей части площадью почти 30 тысяч квадратных метров заменят, а также установят новый бордюрный камень протяженностью 16,5 тысяч метров и отремонтируют 38 смотровых колодцев», - сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Работы начались с обустройства строительной площадки и стройгородка. Для безопасности пешеходов и водителей здесь установили ограждения и временные знаки, предупреждающие о ремонте. Кроме того, организовали обходные пути.

Сейчас рабочие демонтируют бортовой камень и покрытие на тротуарах и проезжей части. Для прокладки кабельных линий в траншеях уложат 8,8 тысячи метров полиэтиленовых труб низкого давления и установят шесть кабельных колодцев.

Помимо этого, в рамках комплексного благоустройства разобьют более 50 тысяч квадратных метров посевного и 1,4 тысячи метров рулонного газонов. Специалисты установят почти 190 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Для тех, кто предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте, сделают асфальтобетонную велодорожку протяженностью более девяти километров.

Более 130 тысяч москвичей, проживающих в Можайском городском округе, часто пользуются платформами «Сетунь» и «Рабочий Поселок», чтобы добраться в центр, в том числе до Белорусского вокзала и площади Тверская Застава. Станция МЦД-1 «Сетунь» интегрирована с одноименной станцией Белорусского направления Московской железной дороги.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, собираются открыть для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работать МЦД будут с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.