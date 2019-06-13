РИАМО - 13 июн. Медицинские рукописные документы конца XIX века обнаружили во время реставрации одного из корпусов городской клинической больницы №23 имени И.В. Давыдовского, известной также как Яузская больница, бумаги обнаружили на полу чердака больничного корпуса под слоем керамзита, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди находок — фрагмент этикетки от пузырька с лекарством с надписью: «Морфий содержащий препарат для подкожного впрыскивания. Для направления в операционный блок», на обратной стороне ярлычка подпись врача и дата: «Глаголев. 28 октября 1884 года». Также во время работ был обнаружен лист из книги господина Комарова, где были записаны назначения для пациентов в палатах. Эта находка предположительно датируется 1887 годом.

«В первую очередь эти два документа интересны тем, что они написаны медицинским языком конца XIX века. Во-вторых, эта находка — большая редкость и удача, потому что обычно бумажные источники хранятся 50–100 лет с момента их создания. Эти же документы более века находились, можно сказать, в экстремальных условиях: в холодном чердачном помещении с постоянным перепадом температур и влажности», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Сейчас артефакты переданы специалистам по реставрации бумаги. Они восстановят и детально изучат найденные документы. Подробный анализ, возможно, позволит узнать важные детали о деятельности Яузской больницы конца XIX века.

Масштабная реставрация семи корпусов, ограды и ворот парадного входа Яузской больницы началась в январе этого года. Восстановительные работы в главном здании тоже начнутся в 2019 году. Учреждение занимает территорию порядка трех гектаров.

Всего в больнице насчитывается 15 корпусов, часть из которых — это объекты культурного наследия. Проект реставрации учитывает историческую уникальность строений, а также необходимость приспособить их под современные нужды медучреждения.

Специалисты восстанавливают ограду и главные ворота клиники, сейчас идет реставрация корпусов больницы. Все восемь исторических строений, возведенных в XVIII–XX веках, приведут в порядок к 2020 году.

Любые ремонтные или реставрационные работы на этих объектах проводятся только под контролем департамента культурного наследия города и после согласования с ним. Строения усадебного комплекса запрещено сносить, а их исторический облик нельзя нарушать.

Во время реставрации усилят несущие конструкции зданий, отремонтируют крыши, заменят кровельное покрытие и водосточные системы, воссоздадут слуховые окна и дымоходные трубы. Фасады больничных корпусов очистят от грязи и пыли, старых красочных покрытий и штукатурных слоев, устранят сколы и трещины, починят кирпичную кладку, а также отреставрируют цоколь из белого камня. Затем стены покроют новым штукатурным слоем и покрасят.