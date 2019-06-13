РИАМО – 13 июн. В Москве и Подмосковье в четверг ожидается переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха днем прогреется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21-23 градуса, по области 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 30%.

Синоптики отмечают, что жара в Московском регионе ослабеет. Атмосферное давление подрастет на повышенном фоне, влажность воздуха останется низкой. Такие погодные условия благоприятны для большинства здоровых людей, а людям метеозависимым, ослабленным болезнями, придется нелегко.

«В первую очередь, это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска гипертоники и лица, перенесшие сосудистые катастрофы. Такие люди очень чутко реагируют даже на незначительные изменения основных метеопараметров. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей станет неспокойный геомагнитный фон», - добавляют специалисты.