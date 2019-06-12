РИАМО - 12 июн. Масштабная праздничная программа «Мы вместе!» проходит в День России в Солнечногорске, в ее рамках состоялись концерты, дефиле русского сарафана, а также организовали на стадионе «Металлург» сразу несколько спортивных состязаний, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«День России в Солнечногорье отмечают с размахом. Главной площадкой празднования стала Советская площадь — для жителей и гостей округа масштабная развлекательная программа: выступления лучших творческих коллективов, центральным событием стал парад-дефиле русского сарафана, а завершит яркий праздник под названием «Мы вместе!» выступление группы «Яхонт» в 21:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня на площади работали разнообразные мастер-классы, фото и интерактивные локации для ярких снимков.

«Наш народ никогда не боялся трудностей. Его созидательный труд, воля и сила духа — главная опора страны. Мы ставим перед собой большие цели и знаем, что обязательно добьемся успеха. Залог тому — наша общая вера в Россию. Благодаря труду каждого из нас, Солнечногорье динамично развивается. Вместе мы строим объекты социальной инфраструктуры, дома и создаем комфортную среду для проживания», - сказал глава городского округа Владимир Слепцов.

Также в День России в Солнечногорске проходит молодежная акция. Волонтеры молодежного центра «Подсолнух» на Советской площади предлагают жителям и гостям округа рассказать, почему они гордятся страной. Ответы всех участников будут зафиксированы на цветных стикерах и размещены на тематическом стенде.

На стадионе спортивного комплекса «Металлург» провели сразу несколько спортивных состязаний — открытый турнир городского округа по футболу среди девушек и массовые соревнования по стритболу среди мужчин.

В турнире по футболу приняли участие команды из Солнечногорска, Истры, Дмитрова и Реутова. Спортсменки в возрасте от 13 до 16 лет боролись за кубок турнира. По итогам соревнований первую ступень пьедестала заняла команда из Дмитрова, вторую - из Солнечногорска, а третью - из Истры.

Параллельно с футболом на баскетбольной площадке прошли соревнования по стритболу среди спортсменов старше 14 лет. За звание лучших боролись восемь команд городского округа. По итогам спортивных баталий победителем в состязаниях по уличному баскетболу стала команда «ЦМИС-1». Вторую ступень пьедестала заняла команда «Улитка», а третье место досталось команде «Невский».

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