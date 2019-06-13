РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. В четверг в Подольске на форуме «Управдом» по вопросам ЖКХ жителям расскажут о ходе капремонта многоквартирных домов, комплексном благоустройстве дворов и работе управляющих компаний, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей Подольска принять участие в работе ежеквартального муниципального форума «Управдом» по вопросам ЖКХ, который пройдет 13 июня в МУК «СДК «Быково» в одноименном поселке на улице Школьная, дом №8, начало в 15:00.

Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству и благоустройству администрации Подольска Владимир Полинский доложит о реализации программы по комплексному благоустройству дворов в 2019 году.

«О реализации программы проведения капремонта общего имущества многоквартирных домов расскажет замначальника отдела эксплуатации, капитального и текущего ремонта жилищного фонда МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев», – говорится в сообщении.

Начальник службы управления многоквартирными домами МУП «Водоканал» Руслан Третьяков расскажет о работе управляющих компаний в микрорайоне Стрелковский.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Вход свободный.