РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске в четверг пройдет бесплатный семинар о переходе на онлайн-кассы для предпринимателей округа, сообщается на сайте администрации Подольска.

«Администрация Подольска приглашает предпринимателей округа 13 июня принять участие в бесплатном семинаре на тему: «Обязательный переход на онлайн-кассы ИП и организаций с 1 июля 2019 года. Последние изменения в законодательстве об отсрочке онлайн-касс для ИП до 1 июля 2021 года». Участие в работе семинара примут представители администрации, Межрайонной ИФНС №5 Подольска, представители бизнеса и многие другие», – говорится в сообщении.

Семинар начнется в 15:00 в здании администрации округа по адресу: улица Кирова, дом 4, аудитория 410. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8(496)763-55-70.