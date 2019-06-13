РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 июн. Московский областной перинатальный центр материнства и детства в Балашихе в четверг проведет День открытых дверей, мероприятие начнется в 14:00, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Тринадцатого июня в 14:00 приглашаем вас на День открытых дверей. Мы проведем для вас экскурсию по нашему центру. Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт», – говорится в сообщении.

День открытых дверей проведут по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом №12.

Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2003 году. Ежегодно в стенах центра рождается около 6 тысяч малышей. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Уже несколько лет подряд он входит в тройку победителей в номинации «Лучший перинатальный центр России».

В центре предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.