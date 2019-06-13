РИАМО – 13 июн. Жителей и гостей подмосковного Дзержинского просят с четверга не оставлять днем свои транспортные средства на улицах Лермонтова и Спортивная из-за дорожного ремонта, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С четверга начинается ремонт улицы Лермонтова от площади у торгового центра в сторону улицы Спортивная.

«Уважаемые автолюбители, просим вас в дневное время не оставлять личный транспорт на проезжей части вдоль домов на всей протяженности улиц Лермонтова и Спортивная», – говорится в сообщении.

Администрация горокруга приносит извинения за доставленные при проведении работ неудобства.