РИАМО – 13 июн. С четверга в столице стартует вторая акция «Открой#Моспром», горожан приглашают посетить предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гости узнают, как делают мороженое и из чего состоят шипучие пузырьки газировки, как собирают авиационные двигатели и автомобили, а также многое другое.

«Мы проводим «Открой#Моспром» во второй раз в связи с повышенным интересом к этому проекту. Первая акция прошла в столице в марте 2019 года. В экскурсиях на 11 предприятий Москвы приняли участие 1,5 тысячи человек, мы получили сотни благодарных отзывов. На этот раз в акции примет участие еще больше фабрик и заводов столицы – 17 индустриальных площадок Москвы, восемь из которых участвуют впервые», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Гости смогут посетить VR-дизайн-центр при «НАМИ», литейный и заготовительный цеха производственного комплекса «Салют», цех по производству инновационной косметики, экозону известного производителя газированных напитков, а также фабрику мороженого и крупный кондитерский концерн.

«Ко второй акции «Открой#Моспром» к проекту добавились новые участники. Так, на Карачаровском механическом заводе гости увидят, как производят лифты. Откроет свои двери одно из крупнейших полиграфических предприятий России – Московский центр упаковки. Проведут экскурсию по заводу «АНД Газтрубпласт» – это единственное в мире производство, совмещающее на одной площадке выпуск гибких труб из сшитого полиэтилена, нержавеющей стали и их непрерывную теплоизоляцию», – добавляется в сообщении.

Впервые примет участие в акции стратегическое предприятие оборонной промышленности страны – Московский машиностроительный завод «Авангард», который выпускает ракеты для систем C-300 и C-400. Также к акции присоединятся производители офисной мебели, косметики, оптики, плавленых сыров и другие предприятия.

При разработке программы проекта особое внимание было уделено профориентации.

«Для студентов организуют отдельные экскурсионные группы. А на одном из заводов прохладительных напитков для них планируется провести профессиональный тренинг по карьерному развитию», – подчеркивается в материале.

Участие бесплатное. Количество мест ограниченно. Требуется предварительная регистрация на сайте проекта.