РИАМО - 12 июн. Столичные центры госуслуг «Мои документы» приглашают всех желающих на семинары и мастер-классы, на этой неделе там расскажут о продвижении в социальных сетях, риск-менеджменте и электронных услугах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«13 июня во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) пройдет семинар «Старт и развитие бизнеса в Instagram». Бизнес-консультант, коуч, владелец и соучредитель нескольких офлайн- и онлайн-проектов в сфере услуг, производства и продажи товаров Александр Евграфов расскажет о том, как использовать социальные сети для достижения успеха в бизнесе», - говорится в сообщении.

Начало в 11:00. Для участия в семинаре необходима регистрация.

14 июня здесь же состоится семинар «Проактивное управление малым бизнесом. Риск-менеджмент». Участники узнают, как с помощью применения технологий риск-менеджмента с первых дней создания компании сделать бизнес устойчивым. Занятие проведет бизнес-тренер Зифа Димитриева. Начало в 15:00. Необходимо зарегистрироваться.

В центрах госуслуг также проведут краткосрочный курс «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!». Посетителей ждут мастер-классы по повышению компьютерной грамотности. Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru, научит корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения.

«Посетителям также расскажут о доступных электронных услугах и ответят на интересующие вопросы», - уточняется в материале.

Курс можно пройти 13 июня в центрах госуслуг районов Зюзино (улица Одесская, дом 21) с 15:00 до 16:00, Проспект Вернадского (улица Удальцова, дом 14, строение 1) с 14:00 до 16:00, Гольяново (Щелковское шоссе, дом 27а) с 16:00 до 17:00 и Чертаново Северное (Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2) с 11:00 до 13:00. Кроме того, занятия проведут 14 июня в 15:00 в районе Академический (улица Новочеремушкинская, дом 23, корпус 5).