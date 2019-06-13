РИАМО - 13 июн. Представители областного молодежного парламента в четверг представят отчет о деятельности, которую они провели в 2018 году, он состоится в ходе 87-го заседания Московской областной думы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Отчет озвучит председатель Московского областного молодежного парламента Андрей Урусов. В соответствии с законодательством, Московский областной молодежный парламент ежегодно предоставляет отчет перед Московской областной думой о проделанной работе за прошедший период», – отмечается в сообщении.

В этот же день в Мособлдуме состоится заседание молодежного парламента.