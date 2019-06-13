РИАМО - 13 июн. Депутаты Мособлдумы в четверг рассмотрят законопроект, которым предусмотрены изменения в закон «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Изменения предусматривают, что в одном доме детям-сиротам должно отдаваться не более 25% квартир. Исключением являются населенные пункты с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также дома, в которых менее десяти квартр», – отмечается в сообщении.

Данные изменения будут рассмотрены в соответствии с принятым федеральным законом.

«На уровне федерации такой документ был принят в связи с тем, что возникали ситуации, когда муниципалитет выкупал полдома, дом или целый квартал для обеспечения жильем детей-сирот. И это не всегда хорошо сказывалось на социализации выпускников детских домов. Поэтому было принято решение расселять их по разным домам, а не концентрировать в одном месте», – подчеркивается в материале.