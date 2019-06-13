РИАМО - 13 июн. Движение транспорта временно ограничили на разных участках 6-й Кожуховской улицы, 3-го Кожуховского проезда и на Серпуховском путепроводе с четверга, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: 6-я Кожуховская улица от дома 13 до дома 25, 6-я Кожуховская улица от дома 27, корпус 2, строение 1, по 5-й Кожуховской улице до дома 24. Особенности: одна полоса с ликвидацией парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда ограничили в 3-ем Кожуховском проезде в районе дома 17 по 6-й Кожуховской улице.

Ограничения на этих участках действуют круглосуточно с четверга по 31 июля.

Также ограничили движение на Серпуховском путепроводе. Дорожные работы организовали и на территории подмостового пространства путепровода. Ремонт будут проводить, занимая одну из трех полос.