РИАМО - 12 июн. В столице на доходы ниже прожиточного минимума живут 7,2% горожан, в основном это семьи с двумя детьми, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

«Уровень бедности в столице - 7,2%, столько населения проживает на доходы ниже прожиточного минимума, который составляет в среднем 16 463 рубля на душу. По экспертным оценкам и данным Росстата, в основном это семьи с двумя детьми», - сказал Петросян в интервью «Российской газете».

Он отметил, что попадают в это число и пенсионеры, несмотря на то, что их минимальный доход в столице составляет 17,5 тысяч рублей.

«Но если бабушка или дедушка проживают одной семьей с детьми и тремя внуками, скажем, то вполне могут оказаться за чертой бедности», - пояснил Петросян.

По его словам, в Москве адресную социальную помощь получают более 500 тысяч человек в год. Она может быть продуктовой, денежной, вещевой и в виде товаров длительного пользования.