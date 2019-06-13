РИАМО - 13 июн. Московский городской суд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые ранее получили реальные сроки по делу о драках.

В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда Москвы в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Оно состоится в четверг в 11:00 с доставкой осужденных в зал судебного заседания.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в октябре 2018 года. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.