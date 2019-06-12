РИАМО - 12 июн. В мае в столице немного уменьшились средние цены на дизельное топливо, бензин А-92 (АИ-93) и А-95, а средняя стоимость литра А-98 выросла, по данным на сайте «Мосгорстата».

Так, в мае средняя цена литра дизеля составила 45,94 рубля (в апреле – 46,32), А-92 (АИ-93) в мае – 42,1 рубля (в апреле – 42,23 рубля), А-95 в мае – 46,22 рубля (в апреле – 46,27 рубля).

Средняя цена за литр А-98 в мае выросла на 0,13 рубля – с 52,08 в апреле до 52,21 рубля в последний месяц весны.

По сравнению с маем 2018 года средние цены на нефтепродукты в Москве сильно выросли. Так, год назад стоимость литра дизеля в мае составляла 42,91 рубля, А-92 – 41,14 рубля, А-95 – 44,6 рубля, А-98 – 50,19 рубля.