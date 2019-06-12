РИАМО - 12 июн. День России в подмосковном Видном встретили спортивными мероприятиями, яркими мастер-классами и праздничными концертами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

В среду в Видном и на всех территориях муниципалитета проходят праздничные мероприятия. Дневную программу посетили более 3 тысяч человек. Глава муниципалитета Валерий Венцаль поздравил жителей со страниц своих социальных сетей. Он отметил, что, несмотря на свою молодость, этот праздник имеет большое значение для страны, объединяет всех, кто искренне любит свою Родину.

«Пройденный путь показывает: мы умеем творить и созидать, умеем мечтать и не останавливаться на достигнутом, быть сильными и добиваться поставленных целей», — написал Венцаль.

Одним из самых масштабных событий стал массовый легкоатлетический забег, который проходит в Видном уже в десятый раз.

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.