РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. В подмосковном Красногорске прошел флешмоб, посвященный Дню России, участники нарисовали на карте страны свои любимые города, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На площади рядом с памятником погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам в микрорайоне Изумрудные холмы организовали молодежную площадку празднования Дня России. Здесь выступают молодежные творческие коллективы и диджеи округа. На площади нарисовали контур карты России, в котором каждый желающий мог нарисовать любимый город или написать пожелание.

«На таких интерактивных площадках наши дети разных возрастов узнают для себя что-то новое и важное. Но не в академической атмосфере, а в непринужденной, среди ровесников», - отметила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, Красногорск - один из самых молодых городов в России.

«За прошлый год прибавилось 18 тысяч населения. В основном, это молодые семьи, которые рожают детей. Почти половина населения Красногорска – 46% - жители от 0 до 35 лет», - отметила глава муниципалитета.

Она добавила, что в Красногорске и в теруправлениях в среду проходят культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню России.

«Люди приходят с удовольствием, потому что, хоть это довольно новый, он один из самых важных праздников для нашей страны. Фактически, это день рождения современной России», - сказала Хаймурзина.