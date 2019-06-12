РИАМО - 12 июн. В столице в мае, по сравнению с апрелем, цены повысились на 0,3%, а, по сравнению с декабрем, потребительские цены на товары и услуги повысились на 2,6%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В мае 2019 года, по сравнению с апрелем 2019 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,3%. Продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные товары и платные услуги - на 0,3%», — говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 2,6%, в том числе на продовольственные товары - на 4,2%, непродовольственные товары – на 2%, платные услуги - на 1,6%.