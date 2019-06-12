РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске на Октябрьском проспекте водитель иномарки сбил велосипедиста, серьезных повреждений у мужчины нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На Октябрьском проспекте недалеко от Центрального архива Минобороны РФ водитель сбил велосипедиста. Когда я проезжал мимо, то сбитый мужчина стоял рядом с водителем, велосипед валялся на проезжей части в стороне. Видимых повреждений у него не было», - сказал собеседник агентства.

По его словам, велосипедист выглядел не совсем адекватным и казался пьяным. Водитель иномарки собирался вызывать сотрудников ГИБДД.