РИАМО - 12 июн. В преддверии 33-го чемпионата Европы по мотоболу в подмосковном Видном прошла традиционная встреча главы Ленинского района Валерия Венцаля со сборной России, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Наша команда «Металлург» стала ядром сборной. Шесть спортсменов из 10 - видновчане. Мы гордимся нашими ребятами и верим в успех команды», — сказал Венцаль.

По словам руководителя сборной Валерия Нифантьева, спортсмены находятся в хорошей физической форме и готовы к предстоящим соревнованиям.

Чемпионат Европы по мотоболу пройдут в немецком городе Мерш с 16 по 22 июня. Трансляции из Германии и расписание игр можно посмотреть на сайте.