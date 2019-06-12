РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июн. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей горокруга с Днем России и с предстоящим 95-летним юбилеем отдельную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского (ОДОН), передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду на центральной площади перед Ледовым дворцом «Арена-Балашиха» отметили двойной праздник: День России и юбилей отдельной ордена Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии России. В рамках праздничной программы «Россия – наш общий дом» состоялась выставка военной техники, музея ОДОНа, показательные выступления роты почетного караула, бойцов спецназа «Витязь», военного оркестра.

«Это праздник для настоящих патриотов нашей страны, города, Подмосковья. И очень приятно что День России мы отмечаем вместе с нашей прославленной дивизией имени Дзержинского, история которой неразрывно связана с историей Балашихи. Радостно, что сегодня между администрацией Московской области, городского округа и командованием дивизии выстроены надежные партнерские взаимоотношения», - сказал Юров.

Он добавил, что сегодня активно развивается микрорайон Дзержинского, вводятся в строй новые социальные объекты, строится главный храм Росгвардии.

«Уверен, что и в будущем мы сможем создать необходимые условия для того, чтобы воины-дзержинцы и их семьи могли достойно проживать на территории Балашихи», - пояснил Юров.

Командир дивизии имени Дзержинского, генерал-майор Дмитрий Черепанов также поздравил всех с праздником и отметил, что дивизия и Балашиха – это единое целое, единая семья.

«Мы вместе достигаем победы, вместе развиваем город, дивизию. Поздравляю в этот прекрасный день всех с днем России и с наступающим юбилеем соединения», - заключил Черепанов.

На площади выступил сводный оркестр дивизии имени Дзержинского. Затем состоялись показательные выступления роты почетного караула второго ордена Кутузова полка ОДОНа, а также группы 604 центра специального назначения «Витязь».

Музыкальный подарок и хорошее настроение подарил и ансамбль песни и пляски ОДОНа. А завершился праздник концертом рок-группы «Взвод», за плечами которой многочисленные командировки в горячие точки.

В этот день была развернута полевая кухня и работали интерактивные площадки, где можно было пострелять из лука, арбалета, пистолета.

Праздник ко Дню России с участием творческих коллективов города и оркестра «Звезды ретро» продолжился в центральном парке «Пехорка».